فيديو وصور.. وصول فريقى الأهلى والزمالك ستاد القاهرة استعداداً للقمة 115





كتب رامى ناجى - محمد عراقى

وصل فريقى الأهلى والزمالك، ستاد القاهرة الدولى، استعداداً لمباراة القمة 115 التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم، في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة إيهاب جلال استبعد كل من، محمود عبد المنصف، وأحمد مجدي وأحمد أبو الفتوح، وأحمد رفعت، و محمد أشرف روقة، ومحمد رمضان، ويوسف أوباما، وصلاح عاشور، ومحمد مجدي، وأشيمبونج من قائمة اللقاء.

جدير بالذكر، أن مباراة الأهلي هي الاختبار الأول للمدير الفني الجديد للفريق الأبيض، خاصة وأنه تولى المهمة مؤخرا بعد إقالة المونتينجري نيبوشا المدير الفني.