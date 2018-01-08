video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو وصور.. وصول فريقى الأهلى والزمالك ستاد القاهرة استعداداً للقمة 115

الإثنين، 08 يناير 2018 05:32 م
فيديو وصور.. وصول فريقى الأهلى والزمالك ستاد القاهرة استعداداً للقمة 115 الأهلى


كتب رامى ناجى - محمد عراقى
إضافة تعليق

 وصل فريقى الأهلى والزمالك، ستاد القاهرة الدولى، استعداداً لمباراة القمة 115 التى ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم، في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 
 
وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة إيهاب جلال استبعد كل من،  محمود عبد المنصف، وأحمد مجدي وأحمد أبو الفتوح، وأحمد رفعت، و محمد أشرف روقة، ومحمد رمضان، ويوسف أوباما، وصلاح عاشور، ومحمد مجدي، وأشيمبونج من قائمة اللقاء.
 
 
جدير بالذكر، أن مباراة الأهلي هي الاختبار الأول للمدير الفني الجديد للفريق الأبيض، خاصة وأنه تولى المهمة مؤخرا بعد إقالة المونتينجري نيبوشا المدير الفني.
 
 
الاهلى
الاهلى

الاهلي يصل استاد القاهرة
الاهلي يصل استاد القاهرة

الاهلي يصل الملعب
الاهلي يصل الملعب

الاهلي يصل ملعب لقاء القمة
الاهلي يصل ملعب لقاء القمة

وصول الاهلي لملعب مباراة القمة
وصول الاهلي لملعب مباراة القمة

وصول الاهلي
وصول الاهلي

وصول الزمالك استاد القاهرة
وصول الزمالك استاد القاهرة

وصول الزمالك لملعب مباارة القمة
وصول الزمالك لملعب مباارة القمة

وصول الزمالك
وصول الزمالك

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الأهلى يغادر فندق الإقامة متوجهاً لاستاد القاهرة استعدادا للقمة

20 لاعبا فى قائمة المقاصة لمواجهة المقاولون بالكأس

ميدو: إيهاب جلال أفضل مدير فنى بمصر.. ونجاحه متوقف على شرط وحيد

فيديو.. الزمالك يغادر فندق الإقامة وسط حراسات أمنية مشددة

الاهلى

الزمالك

مباراة القمة

الاهلى والزمالك

مباراه الاهلى والزمالك

ايهاب جلال

حسام البدرى



لا تفوتك
حكام القمة يستفسرون عن غياب الجماهير.. ويشبهون محمد صلاح بـ"الكينج"

حكام القمة يستفسرون عن غياب الجماهير.. ويشبهون محمد صلاح بـ"الكينج"

الرئيس السيسى يفتتح طريق شبرا- بنها الحر عبر الفيديو كونفرانس (صور)

الرئيس السيسى يفتتح طريق شبرا- بنها الحر عبر الفيديو كونفرانس (صور)

أين جماهيرى؟.. لسان حال البدرى وجلال فى القمة الـ 115.. مدرب الأهلى يسعى لتجاوز أزمة رحيل متعب مع عشاق القلعة الحمراء.. والمدير الفنى للزمالك يحلم بأقوى بطاقة تعارف مع الجمهور الأبيض وإنهاء نغمة ابن النادى

أين جماهيرى؟.. لسان حال البدرى وجلال فى القمة الـ 115.. مدرب الأهلى يسعى لتجاوز أزمة رحيل متعب مع عشاق القلعة الحمراء.. والمدير الفنى للزمالك يحلم بأقوى بطاقة تعارف مع الجمهور الأبيض وإنهاء نغمة ابن النادى

نهاية إمبراطورية واشنطن على يد "ترامب" فى كتاب "نار وغضب"..محلل بريطانى:العالم يستعد لنظام دولى بدون أمريكا..رئيس "البيت الأبيض" حارق لذاته..وسياساته تقطع الخيط الأخير مع فلسطين وتحطم إنجاز نادر بالملف الإيرانى

نهاية إمبراطورية واشنطن على يد "ترامب" فى كتاب "نار وغضب"..محلل بريطانى:العالم يستعد لنظام دولى بدون أمريكا..رئيس "البيت الأبيض" حارق لذاته..وسياساته تقطع الخيط الأخير مع فلسطين وتحطم إنجاز نادر بالملف الإيرانى

حجز معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى أحداث مقتل عفروتو.. وحبس 43 شخصا

حجز معاون مباحث المقطم وأمين شرطة فى أحداث مقتل عفروتو.. وحبس 43 شخصا

إجراء القرعة التكميلية للأراضى بالمدن الجديدة الشهر المقبل

إجراء القرعة التكميلية للأراضى بالمدن الجديدة الشهر المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة