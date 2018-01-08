video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. وزير التجارة: أرقام الإنتاج الصناعى فى 2017 لم تشهدها مصر منذ سنوات

الإثنين، 08 يناير 2018 10:41 م
فيديو.. وزير التجارة: أرقام الإنتاج الصناعى فى 2017 لم تشهدها مصر منذ سنوات طارق قابيل وزير الصناعة


كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن صندوق "رأس مال المخاطر" الذى أنشأته الوزارة برأس مال 150 مليون جنيه، وبمساهمة صندوق "تحيا مصر" يدرس ملفات المصانع المتعثرة تمهيدا لحل أزماتها.

وأضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية CBC، أن النمو الصناعى المصرى ازداد بشكل كبير، وأرقام الإنتاج الصناعى التى شهدها عام 2017 لم تتحقق منذ سنوات داخل الدولة، وهذا مؤشر جيدا للغاية بالنسبة للاقتصاد، وغالبية تلك المشروعات جديدة، سواء فى قطاعات الغزل والنسيج والهندسية والكيماوية ازدادت خلال الفترة الماضية.

 

وأشار الوزير، إلى أن منح رخص تشغيل صناعية لـ3 آلاف مستثمر، خلال عام 2017 لم تحدث منذ 15 عاما فى الدولة، مشيرا إلى أنه يتوقع الوصول إلى 22 مليار دولار للصادرات المصرية خلال السنة الميلادية الحالية، بارتفاع 12% عن السنة السابقة، كاشفا فى السياق ذاته إلى أن الواردات انخفضت عن العام الماضى فى حدود 30%.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق قابيل: 871 مصنعا متعثرا.. و135 قابلة للعودة للإنتاج

طارق قابيل يقرر استمرار فرض رسم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية لمدة عام

طارق قابيل

وزير الصناعة

الصادرات

الصناعة المصرية

المصانع المتعثره



لا تفوتك
الصحة: توفير البنسلين طويل المفعول بالأسواق ولا داعٍ للقلق من نقصه

الصحة: توفير البنسلين طويل المفعول بالأسواق ولا داعٍ للقلق من نقصه

فيديو.. وزير النقل: رفع أسعار تذاكر القطارات فى القريب العاجل

فيديو.. وزير النقل: رفع أسعار تذاكر القطارات فى القريب العاجل

كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"

كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"

دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى

دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى

أمازون تنافس جوجل بإطلاق مساعد "أليكسا" الصوتى بأجهزة كمبيوتر ويندوز 10

أمازون تنافس جوجل بإطلاق مساعد "أليكسا" الصوتى بأجهزة كمبيوتر ويندوز 10

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة