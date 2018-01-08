فيديو.. وزير التجارة: أرقام الإنتاج الصناعى فى 2017 لم تشهدها مصر منذ سنوات





كتب إبراهيم حسان

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن صندوق "رأس مال المخاطر" الذى أنشأته الوزارة برأس مال 150 مليون جنيه، وبمساهمة صندوق "تحيا مصر" يدرس ملفات المصانع المتعثرة تمهيدا لحل أزماتها.

وأضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية CBC، أن النمو الصناعى المصرى ازداد بشكل كبير، وأرقام الإنتاج الصناعى التى شهدها عام 2017 لم تتحقق منذ سنوات داخل الدولة، وهذا مؤشر جيدا للغاية بالنسبة للاقتصاد، وغالبية تلك المشروعات جديدة، سواء فى قطاعات الغزل والنسيج والهندسية والكيماوية ازدادت خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير، إلى أن منح رخص تشغيل صناعية لـ3 آلاف مستثمر، خلال عام 2017 لم تحدث منذ 15 عاما فى الدولة، مشيرا إلى أنه يتوقع الوصول إلى 22 مليار دولار للصادرات المصرية خلال السنة الميلادية الحالية، بارتفاع 12% عن السنة السابقة، كاشفا فى السياق ذاته إلى أن الواردات انخفضت عن العام الماضى فى حدود 30%.