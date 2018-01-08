فيديو.. ملخص أنشطة الرئيس السيسى خلال الأسبوع الماضى





كتب هيثم سلامة

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ملخص أنشطة السيد الرئيس خلال الأسبوع الماضى، وهى كالتالى:

السبت 30 ديسمبر 2017

الرئيس يكلف القائم بأعمال الحكومة ووزير الكهرباء بمواصلة الجهود لتطوير قطاع الكهرباء وتطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم.

السبت 30 ديسمبر 2017

الرئيس يستقبل تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سب تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الرياضية المختلفة.

1 يناير 2018

الرئيس يستقبل الرياضيين الفائزين فى البطولات العالمية ويمنحهم وسام الرياضة.

الرئيس يجتمع مع القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الشباب لمتابعة أهم الإنجازات الرياضية والشبابية خلال العام.

4 يناير 2018

الرئيس يبحث مع خمسة مسئولين جهود تحسين وتطوير القطاع الطبى.

الرئيس يراجع استراتيجية تنمية سيناء مع القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الإسكان.

الرئيس يهنئ الشعب المصرى على حصول المنتخب الوطنى لكرة القدم ، واللاعب محمد صلاح ، والمدير الفنى للمنتخب، على جوائز كرة القدم الإفريقية.