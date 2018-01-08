فيديو.. فتاة روسية توجه إرشادات للسياح من قلب شرم الشيخ بعد عودة الطيران





كتب مؤمن مختار

يستعد السياح الروس للتوجه إلى شرم الشيخ والغردقة عقب عودة الطيران المنتظم بين موسكو والقاهرة، إذ إنه من المقرر أن يستخدم السياح الروس مطار القاهرة كمعبر للذهاب إلى المنتجعات المصرية.

وعلى خلفية هذا الأمر، سجلت امرأة روسية تدعى فالنتينا أنيسيموفا مجموعة من مقاطع الفيديو المتنوعة، عن السفر إلى مصر وشراء الهدايا التذكارية، لتذكير السياح الروس بالمنتجعات المصرية عقب انقطاع الطيران لمدة تزيد عن عامين.

وأظهرت المرأة الروسية فى الفيديو، مجموعة من الأشخاص الروس الذين جاءوا إلى مصر، ورحبوا بجميع الروس الذين سيتوجهون إلى المنتجعات المصرية.

وبدأت "فالنتينا" بالحديث عن بداية توقف الرحلات إلى مصر وسقوط الطائرة الروسية فى عام 2015، مؤكدة أن الروس يمكنهم المجئ إلى مصر الآن والاستمتاع بالجو والعيش إذا أرادوا.