فيديو.. تعرف على 8 حقائق يكشفها كتاب "نار وغضب" عن ترامب





كتب محمد رضا

"نار وغضب فى بيت ترامب الأبيض من الداخل"، كان ذلك اسم كتاب للصحفى الأمريكى، مايكل وولف، ووصفًا لما أثاره من حالة غضب لدى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، لما يحمله الكتاب من هجوم مباشر على شخص ترامب.

الكتاب الأمريكى، كان له صدى عالمى كبير، خاصة وأن الكاتب قال فيه إن الرئيس دونالد ترامب، لم يكن جاهزًا لتولى المنصب، وقد اعتمد الكتاب فى سرد تفاصيله على أكثر من 200 مقابلة أبرزهم مقابلة مساعد ترامب السابق ستيف بانون، وفى هذا الصدد، أعدت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فيديوجراف، يوضح أبرز المحاور التى جاءت فى الكتاب المثير للجدل، متمثلة فى 8 نقاط هى:

1- فريق حملة ترامب كان مصدومًا بعد فوزه بالرئاسة

2- ترامب تشاجر مع زوجته ميلانيا يوم أداء اليمين

3- ترامب كان غاضبًا من مقاطعة مشاهير لحفل تنصيبه

4- ترامب وجد البيت الأبيض مزعجًا ومخيفًا بعض الشئ

5- ابنته إيفانكا كانت تخطط لتصبح "أول رئيسة أمريكية"

6- إيفانكا كانت تسخر من تسريحة شعر والدها المزروع

7- الاحترام الذى يكنه ترامب لقطب الإعلام "مردوخ" لا يبدو متبادلًا

8- اجتماع نجل الرئيس دونالد ترامب "جونيور" مع الروس "خيانة"