فيديو.. البابا تواضروس عن كاتدرائية العاصمة الإدارية: "حاجة مبهرة وصورة رائعة لمصر"





كتب أحمد عبد الرحمن

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تعليقاً على كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة :"حاجة مبهرة جداً"، مشيراً إلى أنه لم يكن لديهم معرفة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكنيسة الكاتدرائية فى عام 2015، لأنه كان فى زيارة للكويت، ثم فاجأهم بالزيارة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، على فضائية "cbc"، مع إسعاد يونس، أن وجود الرئيس لأول مرة داخل الكنيسة فى ليلة العيد، هنأ فيها كل المصريين بكلمات عذبة، وكانت الزيارة 12 دقيقة، لكن آثارها وكلماتها أثرت فى أمم وشعوب، موضحاً أن العمل الجيد خاصة من المسئولين ينعكس على كل الشعب.

وأوضح أن الزيارة تكررت لعامين، وفى العام الماضى كانت زيارة جميلة وأعلن مفاجأة عن مشروع إنشاء مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديد وقال :"السنة الجاية بإذن الله هنصلى فيها".

وذكر أن المشروع ضخم جداً، والعمل كبير جداً، مما يمثل صورة رائعة لمصر، مؤكداً أن مصر تستحق ذلك، فكانت كل الحضارات موجودة فيها، فهنا بلاد كنا نعبد ربنا فيها قبل اكتشاف أمريكا وأستراليا.