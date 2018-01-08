فوز خمسة طلاب من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأكتوبر بمنح فى أمريكا





كتب محمود طه حسين

أعلن اﻹعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قبول خمسة طلاب بالصف الثالث الثانوى فى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر فى أكبر الجامعات العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ فى إطار استكمال الجهود التى تبذلها الوزارة لتحقيق تعليم متميز لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وذكرت أمانى عبد العزيز، مدير وحدة "ستم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هؤﻻء الطﻻب هم: مصطفي إيهاب مصطفي وقد تم قبوله بجامعة ستانفورد والطالب محمد رمضان إبراهيم بجامعة واشنطن، والطالب محمود محمد فاروق بجامعة رايس، والطالب محمد أشرف حلواني بجامعة هارفرد، والطالب كيرلس نادر ناصيف بجامعة كانيون.

وأضافت رانيا حافظ، عضو وحدة ستم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هؤلاء الطلاب فور حصولهم على الثانوية العامة فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى الحالى، سيلتحقون بهذه الجامعات، مؤكدة أنه تم اختيارهم لتفوقهم العلمى، ووفقًا للسيرة الذاتية التى تم تقديمها للجامعات المتضمنة كل الأنشطة التكميلية التى شاركوا بها، بالإضافة إلى خطابات التوصية التى حصلوا عليها من المجلس الاستشارى بالمدرسة، والأساتذه المشرفين على مشروعاتهم.