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غدا.. تنظيم اليوم العلمى الأول لوحدة التدريب بجامعة المنوفية

الإثنين، 08 يناير 2018 03:00 ص
غدا.. تنظيم اليوم العلمى الأول لوحدة التدريب بجامعة المنوفية جامعه المنوفيه


المنوفية – محمود شاكر
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تنظم وحدة التدريب والتعليم الصيدلى المستمر بمستشفيات جامعة المنوفية اليوم العلمى الأول تحت عنوان دور الصيدلى فى الأمراض الباطنية الثلاثاء 9 يناير الجارى.

يأتى التدريب تحـت رعـايـة الدكتـور معـوض الخـولـى رئيـس جامعـة المنـوفـيـة والدكتـور أحـمـد جمـال الديـن عميـد الكليـة ورئيـس مجلـس إدارة المستشفيـات الجامعيـة والدكتور علاء السيسى رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية.

أشارت الدكتورة صفاء عبد الظاهر أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعى والسموم ومدير وحدة التدريب بالمستشفيات الجامعية، أن اليوم العلمى سيناقش بمشاركة مركز المعلومات الدوائية بمستشفيات جامعة المنوفية الأخطاء الطبية فى الأمراض الباطنية.

ومن المقرر أن يتناول التدريب أساتذة من قسم الباطنة العامة عرض الجديد فى علاج مرض السكرى ومضاعفاته إلى جانب توضيح دور الصيدلى الإكلينيكى ومرض السكرى من وجهة الصيدلة الإكلينيكية ودور الصيدلى الإكلينيكى فى متابعة الأمراض الباطنية وسيتحدث أيضا متخصصين فى التغذية العلاجية عن التغذية فى مرضى السكرى.


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