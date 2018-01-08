طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال شحنة ذهب خام من منجم السكرى

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال شحنة ذهب خام من منجم السكرىالإثنين، 08 يناير 2018 07:10 م
مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى
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أعلنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستقبال شحنة ذهب خام من منجم السكرى تمهيدا لنقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصة العالمية.
وقالت مصادر بقرية البضائع بالمطار، إن شحنة الذهب وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم بإجمالى 385 كيلو جرام ذهب خام داخل 24طردا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين.
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