طوارئ بصحة القليوبية بعد انتشار رائحة غاز بالخانكة

طوارئ بصحة القليوبية بعد انتشار رائحة غاز بالخانكةالإثنين، 08 يناير 2018 05:23 م
غرفة الطوارئ
القليوبية حسن عفيفي
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قال الدكتور عبد الحليم الإمام، مدير مستشفى الصدر بـ 23 يوليو إنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمةبعد انتشار رائحة غاز بقرية أبو زعبل صباح اليوم الاثنين، حفاظا على صحة وسلامة الأهالى .
أشار الإمام إلى أن الإجراءات التى تم إعلانها للأهالي هى إغلاق المنافذ جيدا، وعدم خروج الأطفال، ووضع ماسكات طبية، وشرب سوائل بكثرة، وأخذ موسعات شعب هوائية.
وأضاف الإمام أنه فى حال ظهور أي بوادر فقدان للوعي التوجه فورا لأقرب مستشفى، وفي حال مريض الحساسية بظهور أي أعراض عليه يتم إعطائه جلسات فلكورين مع أكسجين كموسعات للشعب الهوائية .
وشكل مجلس مدينة الخانكة لجنة برئاسة مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة وطلال ربيع نائب رئيس المدينة ، لمتابعة انتشار رائحة غاز ضربت كل أنحاء القرية، مما أدت إلى عزوف الأهالي وكبار السن عن الخروج من منازلهم خوفاً من تعرضهم لأزمات صدرية بسبب تلك الرائحة .
وأشار طلال ربيع أن الرائحة انتشرت صباحا ،واختفت الآن مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من المجلس، فحصت المصانع الموجودة بالمنطقة ولم تصل إلى مصدر الرائحة حتى الآن .
وأوضح مصطفى عباس سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، أنه تم تشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ستتوجه إلى قرية أبو زعبل للوقوف على أسباب الرائحة السامة وسيتم معاينة مصنعي الشبة والسماد، كما تم إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى أهالى أبو زعبل.
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