طوارئ بصحة القليوبية بعد انتشار رائحة غاز بالخانكة

أشار الإمام إلى أن الإجراءات التى تم إعلانها للأهالي هى إغلاق المنافذ جيدا، وعدم خروج الأطفال، ووضع ماسكات طبية، وشرب سوائل بكثرة، وأخذ موسعات شعب هوائية.

وأضاف الإمام أنه فى حال ظهور أي بوادر فقدان للوعي التوجه فورا لأقرب مستشفى، وفي حال مريض الحساسية بظهور أي أعراض عليه يتم إعطائه جلسات فلكورين مع أكسجين كموسعات للشعب الهوائية .

وشكل مجلس مدينة الخانكة لجنة برئاسة مجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة وطلال ربيع نائب رئيس المدينة ، لمتابعة انتشار رائحة غاز ضربت كل أنحاء القرية، مما أدت إلى عزوف الأهالي وكبار السن عن الخروج من منازلهم خوفاً من تعرضهم لأزمات صدرية بسبب تلك الرائحة .