طاقم تحكيم القمة يصل استاد القاهرة ويطلب الاطلاع على "زي الحُراس"الإثنين، 08 يناير 2018 05:46 م
الاهلى والزمالك / ارشيفية
كتب رامى ناجى ومحمد عراقى
إضافة تعليق
وصل منذ قليل طاقم الحكام الإيطالي الي استاد القاهرة لإدارة مباراة القمة بين للأهلي والزمالك التي تنطلق فيلا السابعة من مساء اليوم، الإثنين ، في ختام منافستت الدور الأول للدوري.
ووصل أتوبيس الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة منذ قليل استعدادًا للقمة 115 التى تجمع قطبي الكرة المصرية في بطولة الدوري.
واختار اتحاد الكرة طاقم تحكيم إيطالي لإدارة مباراة القمة، ويضم كلاً من ديفيد ماسا "حكم ساحة"، وأندريه كريسبو "مساعد أول"، وفابيانو برتى "مساعد ثان"، وموريزيو ماريان "حكم رابع".
وطلب مراقب مباراة الأهلي والزمالك وطاقم التحكيم الإيطالي ضرورة الاطلاع على "زي" حراس المرمى في الفريقين قبل اعتماد تشكيل وزي كل فريق للمباراة
إضافة تعليق
أين جماهيرى؟.. لسان حال البدرى وجلال فى القمة الـ 115.. مدرب الأهلى يسعى لتجاوز أزمة رحيل متعب مع عشاق القلعة الحمراء.. والمدير الفنى للزمالك يحلم بأقوى بطاقة تعارف مع الجمهور الأبيض وإنهاء نغمة ابن النادى
نهاية إمبراطورية واشنطن على يد "ترامب" فى كتاب "نار وغضب"..محلل بريطانى:العالم يستعد لنظام دولى بدون أمريكا..رئيس "البيت الأبيض" حارق لذاته..وسياساته تقطع الخيط الأخير مع فلسطين وتحطم إنجاز نادر بالملف الإيرانى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة