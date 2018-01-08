طاقم تحكيم القمة يصل استاد القاهرة ويطلب الاطلاع على "زي الحُراس"





كتب رامى ناجى ومحمد عراقى

وصل منذ قليل طاقم الحكام الإيطالي الي استاد القاهرة لإدارة مباراة القمة بين للأهلي والزمالك التي تنطلق فيلا السابعة من مساء اليوم، الإثنين ، في ختام منافستت الدور الأول للدوري.

ووصل أتوبيس الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة منذ قليل استعدادًا للقمة 115 التى تجمع قطبي الكرة المصرية في بطولة الدوري.

واختار اتحاد الكرة طاقم تحكيم إيطالي لإدارة مباراة القمة، ويضم كلاً من ديفيد ماسا "حكم ساحة"، وأندريه كريسبو "مساعد أول"، وفابيانو برتى "مساعد ثان"، وموريزيو ماريان "حكم رابع".

وطلب مراقب مباراة الأهلي والزمالك وطاقم التحكيم الإيطالي ضرورة الاطلاع على "زي" حراس المرمى في الفريقين قبل اعتماد تشكيل وزي كل فريق للمباراة