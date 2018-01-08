طارق قابيل: 871 مصنعا متعثرا.. و135 قابلة للعودة للإنتاج





كتب : إسلام سعيد

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة الاهتمام بحل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل والإنتاج مرة أخرى.

وأوضح قابيل أن الوزارة تضع هذا الأمر على رأس أولوياتها حيث تم إجراء مسح شامل للمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وقد تبين أن عدد هذه المصانع حوالى 871 مصنعا تم دراسة كل حالة على حدة وتم تحديد 135 مصنعا قابلة للعودة إلى الإنتاج مرة أخرى وتم بالفعل حل مشكلات 66 مصنعا وبدأت العمل بالفعل.

وأضاف قابيل، أنه تم أيضا إنشاء صندوق مخاطر برأسمال 150 مليون جنيه ساهم فيه صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومى وشركة أيادى بالإضافة إلى مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة ويقوم بدراسة موقف كل شركة متعثرة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أهمية زيادة رأسمال الشركة مستقبلاً للإسراع فى حل مشكلة هذه المصانع .