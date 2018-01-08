ضبط 2 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية





الدقهلية - محمد حيزة

تمكنت حملة مشتركة، من مباحث التموين، والطب البيطري بالدقهلية، من ضبط سيارة محملة بكميات من الأسماك المجمدة الفاسدة.

وتشكلت الحملة من الدكتور أشرف الفونس كبير أخصائى التفتيش على لحوم ميت غمر بالتعاون مع مباحث تموين الدقهلية، وتمكنت من ضبط 2طن أسماك مجمدة، بسيارة نقل غير مثلجة مشكوك فى صلاحيتها بكمين صهرجت الكبرى، تم عمل المحضر للمخالفين وتحويله للنيابة العامة.