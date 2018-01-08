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ضبط مدير مصنع بسكويت يستخدم "المرتجعات" فى التصنيع

الإثنين، 08 يناير 2018 10:37 ص
ضبط مدير مصنع بسكويت يستخدم "المرتجعات" فى التصنيع بسكويت - أرشيفية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، واللواء شريف عبدالحميد ، مدير مباحث الإسكندرية ، حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط م م ع 33 سنة المدير المسئول عن مصنع بسكويت " بدون ترخيص " كائن بدائرة قسم برج العرب  لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الغش التجارى.

حيث يقوم المصنع بتصنيع البسكويت مستخدماً هوالك ومخلفات ومرتجعات البسكويت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم استهداف المصنع  وضبط 43200  عبوة بسكويت منتج نهائي  و  1.170  طن هوالك ومرتجعات البسكويت، تحرر المحضر جنح قسم برج العرب وجارى العرض علي النيابة.

وفى مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة تم ضبط 4  قضايا إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص، فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي ، تم ضبط قضيتى بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي " سجائر " في مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 10  قضايا عدم حمل شهادة صحية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، تم ضبط 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.

 

 

 

 
 
 
 
 

 


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