ضبط متهم تعدى على طالبة بآلة حادة فى المنيا

كلبشات- ارشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط مرتكبى واقعة التعدى على طالبة بسلاح أبيض وإصابتها بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص أثناء سيرها وزميلاتها .
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير إدارا البحث الجنائى بالمديرية يفيد بورود بلاغ من موظف وشقيقته طالبة تبلغ من العمر 14 سنه بتعدى قائد مركبة "توك توك" على الطالبة بآله حادة أثناء سيرها رفقة زميلاتها بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص ما أدى لإصابتها بجرح بالقدم وفر هاربًا.
تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة ويدعى عماد.ف.ح 31 سنة سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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