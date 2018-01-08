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الإثنين، 08 يناير 2018 10:29 م
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ضبط عامل أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بالدائرة الثامنة بجرجا سوهاج

الإثنين، 08 يناير 2018 07:59 م
ضبط عامل أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بالدائرة الثامنة بجرجا سوهاج أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
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تمكنت المتابعة الأمنية بجولة الإعادة للانتخابات التكميلية بالدائرة الثامنة ومقرها مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على عامل ينتمى لأحد المرشحين بجولة الإعادة وبحوزته صور بطاقات للرقم القومى وصور بطاقات تموينية ومبلغ مالى يقوم بتوزيعه أمام للجان وتوجيه الناخبين للتصويت.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بتمكن القوات المعينة لتأمين الانتخابات بجرجا أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين أمام اللجان.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية بتمكن الخدمات الأمنية بجرجا من ضبط مصطفى.م.ع.م 25 سنة عامل ويقيم بدائرة قسم جرجا أثناء تواجده أمام لجنة مدرسة أم المؤمنين ولجنة التربية الحديثة وبحوزته 3 صور لبطاقات الرقم القومى للناخبين و4 بطاقات تموينية تخص أيضا بعض الناخبين ومبلغ مالى 2600 جنيها قام بتوزيع جزء من تلك المبالغ عليهم بقصد توجيههم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بارتكابه الواقعة وأن البطاقات تخص الناخبين والمبالغ المالية يقوم بتوزيعها عليهم بقصد التصويت لصالح أحد المرشحين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 129 إدارى قسم جرجا وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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