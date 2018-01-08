صور.. هدم كنيسة لتوسيع منجم فحم غرب ألمانيا





وكالات الأنباء - تصوير رويترز

هدمت السلطات الألمانية كنسية لصالح منطقة التعدين السطحي للفحم البني "جراتسفايلر"، الواقعة جنوبي مدينة مونشنجلادباخ غربي ألمانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفى وقت سابق، تسلل نشطاء من منظمة "جرينبيس" المعنية بحماية البيئة إلى داخل كنيسة سابقة واحتلوها احتجاجا على استخراج الفحم البني.

وكانت شركة "آر دابليو إي باور" المشغلة لمنطقة التعدين، أعلنت من قبل أنه من المقرر بدء أعمال هدم الكنيسة السابقة صباح اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن المبنى المهيب لكنيسة "سانت لامبرت" من المعالم المميزة للمنطقة.



السلطات تهدم كنيسة بألمانيا



الكنيسة خلال هدمها



جانب من هدم الكنيسة