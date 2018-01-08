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صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية اللغة العربية بفرع أسيوط

الإثنين، 08 يناير 2018 11:07 ص
صور .. نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كلية اللغة العربية بفرع أسيوط نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلى يتفقد لجان الامتحانات


أسيوط ـ محمود عجمى
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تفقد الدكتور أسامة محمد عبدالرؤف، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، اليوم الاثنين، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع أسيوط، وذلك للاطمئنان وتوفير جميع سبل الراحة والهدوء داخل لجان الامتحانات.

رافقه خلال الجولة الدكتور صلاح مناع، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور محمد أبو نبوت وكيل الكلية.

وشدد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، علي توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب، حتى يستطيعوا أداء الامتحانات فى سهولة ويسر، ومراعاة مناسبة الأسئلة لوقت الامتحانات المحدد، بالإضافة إلى تواجد أستاذ المادة خلال فترة الامتحانات، للإجابة عن أى استفسارات تخص المادة التى يؤدى فيها الطالبات الامتحان.

1-نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي يتفقد الامتحانات
نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي يتفقد الامتحانات

2- طلاب كلية اللغة العربية داخل لجان الامتحانات

طلاب كلية اللغة العربية داخل لجان الامتحانات

 

3- جانب من تفقد الامتحانات بجامعة الازهر
جانب من تفقد الامتحانات بجامعة الازهر

 

4- جانب من تفقد الامتحانات بفرع جامعة الازهر باسيوط
جانب من تفقد الامتحانات بفرع جامعة الازهر باسيوط

 


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