صور.. مدير أمن العاصمة يتفقد الخدمات بمحيط استاد القاهرة قبل لقاء القمة





كتب إبراهيم أحمد

قاد اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة جولة أمنية موسعة تفقد خلالها محيط استاد القاهرة الدولى الذى سيشهد مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والزمالك فى القمة الـ115 من مسابقة الدورى العام وشدد على انتظام الخدمات الأمنية والمرورية والبحثية على التواجد بمحيط الاستاد ومتابعة الحالة الأمنية لحين انتهاء المباراة.

وأكدت مديرية أمن القاهرة، أن مباراة القمة التى من المقرر أن تقام اليوم الاثنين باستاد القاهرة، ضمن مباريات بطولة الدوري العام، من المقرر أن تقام بدون جمهور، وفقًا للوائح واشتراطات اتحاد الكرة

وشدد المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" على ضرورة الالتزام بالتعليمات، وتهيب المديرية بالمواطنين والجماهير عدم التواجد بمحيط الاستاد



اللواء خالد عبد العال يجرى جولة أمنية