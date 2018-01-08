صور.. شاب من أستراليا يستقيل من وظيفته ليسافر مع قطته حول العالم "نفسيته سيئة"





كتبت – شرويت ماهر

"ريتشارد والقط الأسود" ليست عنوانا لقصة رعب عن الحظ السيئ الذى يجلبه القط الأسود، ولكن القصة وراءها شاب سئم العمل فى إحدى الشركات الكبيرة بأستراليا ليقرر الذهاب فى رحلة بأقاليم أستراليا مستخدما شاحنة تخييم، بعدما لاحظ أن نفسيته سيئة.

أحد رحلات ريتشارد وقطة

وعن رحلته يقول ريتشارد :"بعت منزلى وكل ماعندى من ممتلكات، واستقلت من وظيفتى حتى أستطيع أن اقوم برحلة العمر، ولكن شيئا واحدا لم استطيع أن اقول له وداعا هو القط الصغير ويلو لذلك قررت أن اخذها معى".

من سيارتهما

ووفقا لما ذكره موقع "eagle head line" فإن ريتشارد وويلو تربطهما علاقة خاصة وقوية جدا، والتى تعرف عليها من خلال أحد صديقاته والتى تبنتها من مأوى فى هوبارت، ولكنها لم تستطع تربيتها مما اضطر ريتشارد لرعايتها بدلا من صديقته.

الشاب يعتنى بقطه

ويقول ريتشارد عن رحلته مع القط ويلو والتى استغرقت خمس سنوات أن بعض الاشخاص قد يستغربون أن اكون مسافرا بصحبة قط، ولكنه يؤكد أن ويلو صديق جيد جدا خلال رحلته، وتقاسموا العديد من المرح والمغامرات حول العالم.

القط يستمتع بالرحلة

ويتابع ريتشارد أنه وجد الأستقرار فى حياة السفر وقضاء الوقت بصحبة قطه وسط الغابات والشواطئ ، قائلا :"فخور جدا برحلتى مع هذا القط، حيث سافرنا لمسافة 50 الف كيلومتر سويا".





خلال تواجدهما فى الغابات