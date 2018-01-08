صور.. رحلات البالون تتواصل بالأقصر بانطلاق 7 رحلات على متنها 100 سائح





الأقصر - أحمد مرعى

شهدت سماء البر الغربى بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، انطلاق 7 رحلات بالون طائر فى سماء مدينة الأقصر، وسط إقبال مميز من السائحين على الرحلات من دول شرق آسيا بصور كثيفة وإعداد من دول أوروبا.

وحملت رحلات البالون الطائر الـ7 فى سماء الأقصر فجر اليوم 100 سائح أجنبى، وسط مراجعة شاملة لإجراءات الأمن والسلامة قبل انطلاق الرحلات، وعادت لموقعها عقب انتهاء الرحلات بمطار البر الغربى بصورة طبيعية.

وأكد مصدر مسئول بمطار البالون الطائر بالبر الغربى أن عمال الشركات المختلفة قاموا بجلب المناطيد الهوائية من المخازن على متن سيارات نصف نقل، وتم تجهيزها فجراً لدى الوصول إلى أرض مطار البالون تمهيداً للإقلاع، ثم توصيلها بالسلة وتشغيل مرواح الهواء، والتأكد من ملء البالون بالهواء البارد بنسبة 75% حتى يتم تشغيل الموقد وبدء صعود الركاب، وقام مهندسو الشركات بمتابعة المناطيد وحالتها قبل الإقلاع بصورة طبيعية.



رحلات البالون تتواصل بالأقصر بانطلاق 7 رحلات على متنها 100 سائح



جانب من تجهيز الرحلات قبل انطلاقها بالأقصر



رحلات البالون قبل تحليقها فى سماء الأقصر



البالون يستعد للتغريد فى سماء البر الغربى