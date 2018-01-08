video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعرف على مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية قبل افتتاحها بأيام

الإثنين، 08 يناير 2018 08:30 ص
صور.. تعرف على مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية قبل افتتاحها بأيام مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية


الإسماعيلية - جمال حراجى
إضافة تعليق

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم الاحتفال بالافتتاح الرسمى لمدرسة المتفوقين الثانوية للعلوم والتكنولوجيا، فى منتصف شهر يناير الحالى، بعد انتهاء كافة التجهيزات، لتبدأ بها الدراسة فى بداية الفصل الدراسى الثانى.

 

تضم 18 فصلا
 

وتم إنشاء مدرسة المتفوقين الثانوية للعلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية، بالمجمع التعليمى، طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى على بعد 4 كيلومترات تقريبا من مدينة الإسماعيلية، وعلى مساحة 8100 متر مربع، بتكلفة 150 مليون جنيه منها 30 مليون جنيه تكلفة الإنشاءات والمبانى، وتضم 18 فصلا دراسيا إضافة إلى المعامل والقاعات، وتم تجهيزها وتأثيثها بأحدث وسائل تكنولوجيا التعليم المتطورة لتكون منارة تعليمية متكاملة، وتعد أكبر مدرسة ثانوية حديثة ومتكاملة الخدمات والمرافق يتم إنشائها للفائقين على مستوى محافظات الجمهورية.

 

 2 مبنى سكنى ومطعم
 

وتشمل منشآت المدرسة، إنشاء 2 عمارة سكنية ومطعم للإعاشة والإقامة الخاصة بالطلاب، كل منها مكون من 4 طوابق، بخلاف الملاعب والمسطحات الخضراء، وتعتبر تلك المدرسة إضافة جديدة لمنظومة تطوير وتحديث التعليم بالاسماعيلية.

 

تستوعب 450 طالبا
 

وتستوعب المدرسة 450 طالباً وطالبة، كمرحلة أولى، ومدة الدراسة 3 سنوات، وتخدم المدرسة قطاع محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، إضافة إلى محافظتى شمال سيناء والشرقية، ويتواجد الطلاب بمبنى مؤقت داخل المجمع التعليمى لحين انتقالهم للمبنى الجديد، خلال الفصل الدراسى الثانى، فى شهر فبراير القادم، ويوجد بالمدرسة إقامة داخلية للطلاب.

 

امتحان قدرات
 

ويتم قبول الطلاب من خلال التسجيل بموقع وزارة التربية والتعليم كل عام بعد ظهور نتيجة الإعدادية، وحسب المجموع الذى تحدده الوزارة، ويخضع الطلاب المقبولين لامتحان قدرات تؤهلهم للالتحاق بالمدرسة.

مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية
مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية

 

المدرسة من الداخل
المدرسة من الداخل

 

جانب من المدرسة
جانب من المدرسة

 

المبنى الجديد لمدرسة المتفوقين
المبنى الجديد لمدرسة المتفوقين

 

الصالات الرياضية بالمدرسة
الصالات الرياضية بالمدرسة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماذا فعل رئيس مياه القناة لتوصيلها للقرى المحرومة بمحافظة الإسماعيلية؟

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مدرسه المتفوقين بالاسماعيليه

المجمع التعليمى للغات بالاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة