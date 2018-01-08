صور.. تعرف على مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية قبل افتتاحها بأيام





الإسماعيلية - جمال حراجى

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم الاحتفال بالافتتاح الرسمى لمدرسة المتفوقين الثانوية للعلوم والتكنولوجيا، فى منتصف شهر يناير الحالى، بعد انتهاء كافة التجهيزات، لتبدأ بها الدراسة فى بداية الفصل الدراسى الثانى.

تضم 18 فصلا



وتم إنشاء مدرسة المتفوقين الثانوية للعلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية، بالمجمع التعليمى، طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى على بعد 4 كيلومترات تقريبا من مدينة الإسماعيلية، وعلى مساحة 8100 متر مربع، بتكلفة 150 مليون جنيه منها 30 مليون جنيه تكلفة الإنشاءات والمبانى، وتضم 18 فصلا دراسيا إضافة إلى المعامل والقاعات، وتم تجهيزها وتأثيثها بأحدث وسائل تكنولوجيا التعليم المتطورة لتكون منارة تعليمية متكاملة، وتعد أكبر مدرسة ثانوية حديثة ومتكاملة الخدمات والمرافق يتم إنشائها للفائقين على مستوى محافظات الجمهورية.

2 مبنى سكنى ومطعم



وتشمل منشآت المدرسة، إنشاء 2 عمارة سكنية ومطعم للإعاشة والإقامة الخاصة بالطلاب، كل منها مكون من 4 طوابق، بخلاف الملاعب والمسطحات الخضراء، وتعتبر تلك المدرسة إضافة جديدة لمنظومة تطوير وتحديث التعليم بالاسماعيلية.

تستوعب 450 طالبا



وتستوعب المدرسة 450 طالباً وطالبة، كمرحلة أولى، ومدة الدراسة 3 سنوات، وتخدم المدرسة قطاع محافظات القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، إضافة إلى محافظتى شمال سيناء والشرقية، ويتواجد الطلاب بمبنى مؤقت داخل المجمع التعليمى لحين انتقالهم للمبنى الجديد، خلال الفصل الدراسى الثانى، فى شهر فبراير القادم، ويوجد بالمدرسة إقامة داخلية للطلاب.

امتحان قدرات



ويتم قبول الطلاب من خلال التسجيل بموقع وزارة التربية والتعليم كل عام بعد ظهور نتيجة الإعدادية، وحسب المجموع الذى تحدده الوزارة، ويخضع الطلاب المقبولين لامتحان قدرات تؤهلهم للالتحاق بالمدرسة.



مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية



المدرسة من الداخل



جانب من المدرسة



المبنى الجديد لمدرسة المتفوقين