صور.. البحرية الليبية تعلن إنقاذ 290 مهاجرا قبالة سواحل البلاد

صور.. البحرية الليبية تعلن إنقاذ 290 مهاجرا قبالة سواحل البلادالإثنين، 08 يناير 2018 01:20 ص
إنقاذ مهاجرين
(أ ش أ)
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أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 290 مهاجرا قبالة سواحل البلاد كانوا فى زورقين متهالكين عثر كذلك فى أحدهما على جثتى امرأتين.
وقالت مصادر ليبية، فى تصريح نقلته فضائية (سكاى نيوز) إن 150 مهاجرا كانوا فى مركب آخر يوشك على الغرق عند وصول قوات الإنقاذ.
يشار إلى أن 25 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فى غرق زورق كان ينقل 150 مهاجرا بحسب منظمتى إنقاذ.
إسعاف المهاجرين
امرأة وطفلها
طفلة مهاجرة
مهاجرين
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