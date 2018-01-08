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صور.. اضبط مخالفة.. إلقاء مخلفات النخيل على الطرق الزراعية بالوادى الجديد

الإثنين، 08 يناير 2018 05:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. إلقاء مخلفات النخيل على الطرق الزراعية بالوادى الجديد المخلفات تحاصر ابراج الضغط العالى


الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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رصدت عدسة اليوم السابع أحد أخطر مظاهر الإهمال الذى يمثل قنبلة موقوتة فى جميع مراكز محافظة الوادى الجديد، وذلك بإلقاء مخلفات أشجار النخيل على الطرق الزراعية وفى محيط مزارع النخيل وعلى المصارف وتحت أبراج الضغط العالى للكهرباء، دون رقابة أو تدخل من الجهات المختصة وبالمخالفة لقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتطبيق الغرامات الشديدة على المزارعين الذين يقومون بإلقاء مخلفات النخيل فى غير أماكنها المحددة.

كميات كبيرة من المخلفات

كميات كبيرة من المخلفات

وتبين قيام عدد من المزارعين بمنطقة الشيخ عمران على طريق قرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة والتى تمثل أكبر بؤرة حديثة ظهرت فيها أعراض الإصابة بمرض سوسة النخيل وهو ما جعلها منطقة موبوءة وتخضع للحجر الزراعى لحين الانتهاء من علاج وفحص كافة أشجار النخيل، حيث تم التشديد على المزارعين بعدم إلقاء المخلفات الزراعية فى غير أماكنها والتخلص منها بالطرق الآمنة وعدم تراكمها على الطرق والمصارف، وذلك حرصا على عدم انتشار الحرائق المتكررة والتى تعتبر المخلفات الزراعية سببا رئيسيا لها وتسبب للمزارعين خسائر فادحة.

المخلفات تحاصر ابراج الضغط العالى

المخلفات تحاصر ابراج الضغط العالى

كما رصدت عدسة "اليوم السابع" عددا من المعدات الزراعية أثناء نقل المخلفات الزراعية من المزارع وإلقائها على المصارف والطرق الزراعية.

من جانبه أفاد كمال عبد العزيز رئيس مركز ومدينة الداخلة فى تصريح خاص أنه على الفور سينسق مع شئون البيئة والعمل على نقل تلك المخلفات وإلزام المزارعين بمنع تكرار إلقائها فى غير مواقعها وتفعيل العقوبات والمحاضر التى يتم تحريرها بالتعاون مع الادارة الزراعية بالداخلة وذلك حفاظا على مزارع أشجار النخيل من ظاهرة انتشار الحرائق.

 

اثناء القاء المخلفات على الطرق
اثناء القاء المخلفات على الطرق

 

كميات من المخلفات فى المزارع
كميات من المخلفات فى المزارع

 

تراكم المخلفات فى منطقة مصابة بسوسة النخيل
تراكم المخلفات فى منطقة مصابة بسوسة النخيل

 

المزارعين يطالبون بعمل مصانع كمبوست
المزارعين يطالبون بعمل مصانع كمبوست

 

الملخفات تعيق حركة السير على الطرق
الملخفات تعيق حركة السير على الطرق

 

مخلفات بجانب ضريح الشيخ عمران
مخلفات بجانب ضريح الشيخ عمران

 

كميات هائلة من المخلفات
كميات هائلة من المخلفات

 

المخلفات الزراعية سبب رئيسى للحرائق
المخلفات الزراعية سبب رئيسى للحرائق

 

غياب تام من شئون البيئة والزراعة
غياب تام من شئون البيئة والزراعة

 

مخلفات جافة بكميات كبيرة
مخلفات جافة بكميات كبيرة

 

اثناء نقل المخلفات خارج المزارع
اثناء نقل المخلفات خارج المزارع

 

داخل احدى المزارع
داخل احدى المزارع

 

 


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