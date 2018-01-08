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صور.. استجواب المتهم فى قضية الهجوم على حافلة فريق "دورتموند" فى ألمانيا

الإثنين، 08 يناير 2018 12:58 م
صور.. استجواب المتهم فى قضية الهجوم على حافلة فريق "دورتموند" فى ألمانيا المتهم فى قضية الهجوم على حافلة فريق دورتموند


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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يمثُل رجل عمره 28 عاما للمحاكمة فى ألمانيا اليوم، بتهمة تفجير 3  قنابل على جانب إحدى الطرق لاستهداف حافلة فريق "بروسيا دورتموند" الألمانى لكرة القدم .

يواجه المتهم "سيرجى في" الذى يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية،  والبالغ من العمر 28 عاما، اتهاما بالشروع فى القتل والتسبب فى انفجار، وذلك فى محكمة بمدينة دورتموند غربى ألمانيا.

وكان لاعب وشرطى قد أصيبا فى الانفجارات التى وقعت فى 11 أبريل الماضى، وكشفت مذكرة، اكتشفت فى مكان الانفجارات، فى البداية عن وجود صلة مع متشددين، إلى جانب ادعاءات بأن الهجوم كان له دافع يتعلق باليمين المتطرف أو اليسار المتطرف، ولكن تم استبعاد ذلك مع اتضاح وجود دافع مالى.

المتهم أمام المحمة فى المانيا
المتهم أمام المحمة فى المانيا

 

المتهم فى قضية الهجوم على حافلة فريق دورتموند
المتهم فى قضية الهجوم على حافلة فريق دورتموند

 

محاكمة المتهم فى قضية الهجوم على حافلة فريق دورتموند
محاكمة المتهم فى قضية الهجوم على حافلة فريق دورتموند

 

محاكمة المتهم فى محاولة الهجوم على فريق كرة قدم ألمانى
محاكمة المتهم فى محاولة الهجوم على فريق كرة قدم ألمانى

 


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