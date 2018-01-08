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صورة "شخص منتحر" على خرائط جوجل ترعب المكسيك

الإثنين، 08 يناير 2018 12:17 م
صورة "شخص منتحر" على خرائط جوجل ترعب المكسيك صورة الدمية من على موقع جوجل


كتبت فاطمة شوقى
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اكتشف مستخدمو الانترنت على جوجل، صورة مرعبة تظهر شخص معلق من رقبته ويبدو أنه منتحر ، ولكن فى الواقع هى دمية معلقة على شرفة منزل فى المكسيك.
 

ووفقا لصحيفة "لاريبوبليكا" البيروفية فإن الدمية ترتدى سروال جينز وقميص أحمر اللون.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الصور التى نشرتها خرائط جوجل تثير الكثير من الجدل على الشبكات الاجتماعية ، وخاصة الفيسبوك وتويتر وفى الآونة الأخيرة ظهرت العديد من الأخطاء فى خرائط جوجل، ومنها ما حدث فى المملكة المتحدة، ولذلك طالب رواد الموقع الأكثر شهرة بين مؤشرات البحث بضرورة  فرض رقابة على هذه الصور .

 

 
خريطة جوجل تظهر صورة مرعبة للعالم
خريطة جوجل تظهر صورة مرعبة للعالم
دمية معلقة بمنزل بالمكسيك تثير الجدل
دمية معلقة بمنزل بالمكسيك تثير الجدل

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