صندوق استثمار عقارى يشترى 16 مليون سهم بـ"بالم هيلز" بقيمة 64 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن شراء صندوق استثمار عقارى عالمى اسمه "UP P CAPITAL INVESTMENT OWNER BY UNION PROPERTIES ONE PERSON COMPANY CO.L.L.C" عدد 16 مليون سهم من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير وبذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 5.68% من أسهم الشركة، وتم الافصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوضحت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الإثنين، أن إجمالى قيمة الصفقة 64 مليون جنيه بسعر 4 جنيهات للسهم، وتم تنفيذ الصفقة بواسطة شركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية.