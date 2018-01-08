صحة بنى سويف تغلق مستشفى خاص بـ"إهناسيا" لعدم ترخيصها





بنى سويف أيمن لطفى

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الاثنين، قرار الغلق الصادر لمستشفى خاص بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، وذلك لعدم ترخيصها واستيفائها لاشتراطات الحماية المدنية.

وأوضحت مديرية الصحة، أن الحملة قادها الدكتور محمد عبدالقادر مدير العلاج الحر بمشاركة الدكتور أحمد عبدالعظيم، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تنفيذا لقرار الغلق الصادر للمركز .