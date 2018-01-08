صحة بنى سويف تغلق مستشفى خاص بـ"إهناسيا" لعدم ترخيصها

صحة بنى سويف تغلق مستشفى خاص بـ"إهناسيا" لعدم ترخيصهاالإثنين، 08 يناير 2018 07:17 م
محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الاثنين، قرار الغلق الصادر لمستشفى خاص بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، وذلك لعدم ترخيصها واستيفائها لاشتراطات الحماية المدنية.
وأوضحت مديرية الصحة، أن الحملة قادها الدكتور محمد عبدالقادر مدير العلاج الحر بمشاركة الدكتور أحمد عبدالعظيم، بإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تنفيذا لقرار الغلق الصادر للمركز .
من ناحية أخرى بدأت اليوم بمديرية الصحة ببني سويف فعاليات الدورة التدريبية الثالثة بمشاركة 21 مشرفة رائدات ريفيات، من مراكز "بنى سويف - إهناسيا".
ويحاضر خلال الدورة الدكتورة مديحة سرى، مدير إدارة تنظيم الأسرة، و الدكتورة أمانى عابدين، مسئول تنظيم الأسرة بإدارة بنى سويف ، والدكتورة شيرين صلاح، مدير إدارة الرعايا الأساسية والأمومة والطفولة، والدكتورة منال بطران، مدير الأمراض المعدية بالوقائى، وإلهام عاصم، مشرفة رائدات المديرية .
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