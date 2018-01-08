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صحة الدقهلية: فحص نصف مليون مواطن و 35 ألف طالب جامعى

الإثنين، 08 يناير 2018 06:48 م
صحة الدقهلية: فحص نصف مليون مواطن و 35 ألف طالب جامعى محافظ الدقهلية


الدقهلية - محمد حيزة
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أعلن الدكتورسعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الإثنين، حصاد مكافحة الفيروسات الكبدية خلال عام 2017.
 
وأشار مكى، إلى فحص نصف مليون مواطن من مترددى المستشفيات ومواطنى مراكز وقرى المحافظة، وفحص 35 ألف طالب جامعى فى الفرقة الأولى حسب البروتوكول مع جامعة المنصورة. 
 
كما تم فحص 10 آلاف سجين بسجن جمصة شديد الحراسة، وذلك طبقا للتعاون مع مصلحة السجون،  كما أعلن مكى تقديم العلاج لـ 200 ألف مريض من المصابين بتكلفة قدرها 96 مليون جنيه.

 

 


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