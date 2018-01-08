"صحة الإسكندرية" تغلق مركزين للعلاج الطبيعى و5 مراكز آشعة غير مرخصة





الإسكندرية جاكلين منير

أصدر الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية قرارات بالغلق الإدارى لعدد من المتشآت الطبية الخاصة بناء على توصية إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وبعد العرض على إدارة الشئون القانونية بالمديرية ، و ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية الخاصة حماية لصحة المواطنين ودعما للمنشآت المرخصة التى تعمل فى إطار القانون

وصرح حامد أحمد مدير الإدارة القانونية ، فى بيان صادر اليوم أنه قد تم إصدار قرار بالغلق الإدارى لمركز علاج طبيعى بشارع النخيل ب 6 أكتوبر بالعجمى ، ومركز آخر بالعصافرة لعملها دون ترخيص.

كما تم إصدار قرار بالغلق لمدة شهر ولحين تلافى المخالفات لمستوصف بشارع 45 بالعصافرة قبلى لمخالفة اشتراطات الدفاع المدنى والحريق.

كما تم إصدار قرارات بالغلق الإدارى لقسام الأشعة الملحق بمستشفى بالعجمى على طريق الإسكندرية مطروح ، وقسم الآشعة الملحق بمستشفى بالورديان ، وأقسام الآشعة الملحقة بعيادة بشارع مسجد سيدى بشر وبعيادة ثانية بالورديان وبعيادة ثالثة بالعصافرة بحرى لعملها جميعا بدون ترخيص.