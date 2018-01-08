شكوى إلى البنك الدولى ضد الحوثيين بعد سرقتهم مليارات من معاشات المتقاعدين

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تقدمت جمعية المتقاعدين اليمنيين بشكوى إلى البنك الدولى إثر قيام ميليشيات الحوثى بنهب تريليونى ريال يمنى (1000 مليار) من أموال مودعة فى البنك المركزى فى صنعاء باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.



وناشدت الجمعية ـ فى مذكرة وجهتها إلى رئيس البنك الدولى ، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الفضائية مساء اليوم الإثنين ، الضغط على ميليشيات الحوثى لاسترجاع أموالهم التى نهبوها وقطع مرتباتهم منذ مطلع 2017.



وأشارت المذكرة إلى أن هيئة التأمينات والمعاشات الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين قامت بإدراج حقوق المتقاعدين فى سندات الدين العام ، فى مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمنى والقوانين النافذة.



وكان المتقاعدون قد نجحوا فى استخراج حكم قضائى بإلزام الميليشيات بصرف مرتباتهم لمدة عام ، والمحددة بنحو 5 مليارات ريال ،

إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ بسبب رفض الحوثيين ، ما دفع النقابة إلى مناشدة رئيس البنك الدولى فى واشنطن ، فى مذكرة رسمية ، للضغط على ميليشيات الحوثى بسرعة إطلاق أموالهم المنهوبة.

يذكر أن عدد من يتقاضون معاشات التقاعد المسجلين فى سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فى اليمن يقدر بنحو 140 ألف متقاعد من موظفى القطاعين المدنى والعسكري.