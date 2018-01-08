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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة رواتب العاملين فى "BBC"؟

الإثنين، 08 يناير 2018 05:14 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة رواتب العاملين فى "BBC"؟ مؤسسة BBC


كتب محمد الأحمدى
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أثارت استقالة الصحفية كارى جريسى من منصبها بمؤسسة  BBC، كمحررة للشئون الصينية، أزمة جديدة داخل المؤسسة، حيث بررت قرارها بعدم التوازن فى الرواتب مع زملائها الرجال، الأمر الذى يفتح الباب حول الفوارق الشديدة فى الرواتب ما بين الرجال والنساء، وما بين المحررين وكبار المذيعين، وفى هذا الصدد، يقدم "اليوم السابع"، أبرز المعلومات المتعلقة بالأزمة المالية داخل المؤسسة الإعلامية الشهيرة، فى سؤال وجواب.

 

س: من هى كارى جريسى التى تقدمت باستقالتها ؟

كارى جريسى، هى محررة شئون صينية سابقة فىBBC  ، ومديرة مكتب المؤسسة سابقًا فى بكين، وكانت تعمل فى المؤسسة لأكثر من 30 عامًا.

 

س: ماذا قالت جريسى فى رسالتها ؟

قالت جريسى، فى رسالتها، إن قانون المساواة لعام 2019، يشير إلى أن الرجال والنساء الذين يؤدون عملا مشابها يجب أن يحصلوا على أجور متساوية.

 

 

س: ما هو أعلى راتب فى BBC ؟

أشارت  BBC فى تقريرها السنوى، إلى أن المذيع التليفزيونى، كريس إيفانز، جاء بأعلى القائمة، براتب يزيد على مليونى جنيه استرلينى.

 

 

س: من هى المرأة الأعلى دخلا فىBBC ؟

تعتبر المرأة الأعلى دخلاً فى " BBC" هى مذيعة البرامج الترفيهية كلاوديا وينكلمان التى جنت أقل من نصف مليون جنيه إسترلينى نظير عملها في برنامج "ستريكتلى كوم دانسينج" وغيره.

 

س: ما هو راتب محررة الشئون الصينية جريسى كارى؟

أعلنت محررة الشئون الصينية، أنها تتقاضى أقل من 150 ألف جنيه استرلينى، وأضافت "لكن فى يوليو، علمت أن اثنين من الرجال حصلا على 50% على الأقل أكثر من اثنين من النساء فى السنة المالية الماضية".

 

س: ما هو راتب محررو الشئون الأمريكية والشرق الأوسط فى BBC ؟

 
يحصل جون سوبَل، محرر الشؤون الأمريكية، على 200 إلى 249 ألف جنيه استرلينى، بينما يحصل جيريمى بوين، محرر شئون الشرق الأوسط على 150- 199 ألف جنيه استرلينى.

 

 

س: ما تعليق إدارة BBC  على زيادة أجور الرجال عن النساء؟

 
أوضحت إدارة BBC ، أنه ليس هناك ثمة أى تمييز مُمنهج ضد النساء داخل منظومة المؤسسة.

 

س: ما هو الفارق بين مذيع النشرة المسائية وزميلته المقدمة معه؟

يحصل مذيع النشرة المسائية الرئيسية على راتب أكبر من زميلته التى تقدم النشرة ذاتها بحوالى 200 ألف جنيه إسترلينى.


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