سكاى نيوز: مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين خلال مداهمات فى وسط سيناءالإثنين، 08 يناير 2018 05:15 م
مقتل إرهابى أرشيفية
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلاً عن مصدر أمنى مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين خلال مداهمات فى وسط سيناء.
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