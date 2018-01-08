



كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز"، عربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلاً عن مصدر أمنى مقتل 3 مسلحين وإصابة مجندين اثنين خلال مداهمات فى وسط سيناء.