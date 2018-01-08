سعر اليورو اليوم الاثنين 8-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية





كتبت- هبة حسام

فى أول أيام تعاملات البنوك والمصارف، بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد أمس الأحد، سجل سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين الموافق 8-1-2018، ارتفاعاً مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، بالغا فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 21.16 جنيه للشراء، و 21.40 جنيه للبيع.

وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى خلال التعاملات اليومية، اليوم الاثنين، وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، والذى جاء، كالتالى.



سعر اليورو اليوم

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.3068 جنيه للشراء

21.4345 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



21.16 جنيه للشراء

21.40 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



21.20 للشراء

21.47 للبيع



سعر صرف اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.12 للشراء

21.36 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.16 للشراء

21.40 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



21.10 للشراء

21.34 للبيع

الدولار يصعد من أقل مستوى فى 3 أشهر ونصف واستقرار اليورو

ومن ناحية أخرى، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين، حيث لم يكن لبيانات تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة تأثير يذكر على التوقعات بشأن مزيد من الزيادات في سعر الفائدة بالولايات المتحدة.

وصعد مؤشر الدولار الذى يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.1 % إلى 92.051 ارتفاعا من أقل مستوى منذ 20 سبتمبرالذي سجله في الثاني من يناير عند 91.751.



سعر صرف اليورو

وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية 148 ألفا الشهر الماضي بعد زيادة 252 ألفا في نوفمبر بحسب البيانات الصادرة يوم الجمعة. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز زيادة 190 ألف وظيفة في ديسمبر .

وبدأت العملة الأمريكية العام على نزول بعدما خسر مؤشر الدولار 9.9% في 2017 وهو اضعف أداء منذ 2003، ومقابل الين ارتفع الدولار نحو 0.1% إلى 113.20 ين بعد تداوله في نطاق بين 112 و113.75 ين الشهر الماضي.

واستقر اليورو عند 1.2027 دولار بعد أن استهل العام بقوة حيث ارتفعت العملة الموحدة إلي 1.2089 دولار يوم الخميس مقتربة من أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي سجلته في أوائل سبتمبر عند 1.2092 دولار.