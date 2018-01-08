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سائق الطالبية دفع ثمن مغامراته غاليا.. ابتز عشيقته فقتلت ابنه

الإثنين، 08 يناير 2018 12:00 ص
سائق الطالبية دفع ثمن مغامراته غاليا.. ابتز عشيقته فقتلت ابنه حبس _ أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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قررت نيابة جنوب الجيزة حبس ممرضة وزوجها العرفى، 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بقتل طفل انتقاما من والده، الذى هددها بنشر صورها المخلة معه على فيس بوك، لإجبارها على استكمال علاقتهما الجنسية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 بدأت أحداث القضية ببلاغ لقسم شرطة الطالبية، بوفاة "يوسف. م" 14 سنة طالب، داخل شقته، وبسؤال والده اتهم ممرضة بقتله.

وتوصلت تحريات الرائد سامح بدوى رئيس مباحث الطالبية، ومعاونه النقيب محمد طارق، إلى أن والد الطفل "سائق" تربطه علاقة جنسية بالممرضة، وكانت تتردد عليه فى مسكنه وقت غياب زوجته.

 كشفت التحريات عن أن المتهمة رغبت فى إنهاء العلاقة، إلا أن السائق هددها بنشر صورها الفاضحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وطلب منها الحضور لشقته لممارسة الرذيلة.

 وأوضحت التحريات أن المتهمة أحضرت تورتة ووضعت بها مخدر بمساعدة زوجها العرفى، وتوجهت لشقة السائق وقابلته وابنه، وفور تناولهما التورتة استغرقا فى النوم، ثم فتحت الباب لزوجها، وأثناء بحثهما عن مفاتيح السيارة الخاصة بالسائق، فوجئا باستيقاظ الطفل، ما دفع زوج المتهمة لكتم أنفاسه حتى فارق الحياة.

 وبإعداد كمين للمتهمة وزوجها ألقى رجال المباحث القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام المقدم على عبد الكريم وكيل المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة، فتم إخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 


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