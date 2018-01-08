"زراعة البرلمان": سعر توريد قصب السكر سيقرب من 850 جنيه للطن





كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد إعلان الحكومة، متمثلة فى المجموعة الاقتصادية، أسعار توريد قصب السكر ومحصول البنجر بناء على المذكرة التى سبق وأن تقدمت لها لجنة الزراعة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان.

وأضاف الحصرى، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة طالبت من خلال المذكرة برفع سعر التوريد بالنسبة لقصب السكر لـ850 جنيها للطن الواحد وبنجر السكر 600 جنيه للطن، وذلك بسبب زيادة أسعار مستلزمات الزراعة جراء زيادة الأسعار بشكل عام، مؤكدا على أن اجتماع رئيس البرلمان والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء الأسبوع الماضى للتوصل لحل فى هذا الصدد حرصت جميع الأطراف على مراعاة الموازنة العامة للدولة والمستهلك وكان الفلاح أو المزارع هو محور الأحداث واتفق الجميع على ضرورة رفع السعر.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن السعر المنتظر الإعلان عنه سيكون قريبا من الأسعار التى طالبت بها اللجنة فى المذكرة الاسترشادية التى تقدمت بها لرئيس البرلمان وبناء عليها تم عقد اجتماع، قائلا: "أتوقع أن يكون السعر قريبا من 850 جنيه للطن".