زحام مرورى إثر انقلاب سيارة نقل أعلى محور الأوتوستراد اتجاه المعادى





كتب عبد الرحمن سيد

أصبب شخص إثر حادث انقلاب سيارة نقل محملة بخزانات مياه أعلى محور الأوتوستراد اتجاه المعادى بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من حلوان إلى المعادى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور الأوتوستراد بوقوع حادث مرورى ، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات