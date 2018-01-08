video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 01:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء مقدونيا يأمل حل الخلاف مع اليونان بحلول يونيو

الإثنين، 08 يناير 2018 12:00 ص
رئيس وزراء مقدونيا يأمل حل الخلاف مع اليونان بحلول يونيو زوران زائيف رئيس وزراء مقدونيا


أثينا (رويترز)
إضافة تعليق

قال رئيس وزراء مقدونيا، الأحد، إنه قد يتم التوصل إلى حل مع اليونان حول النزاع المستمر منذ عقود بشأن اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة بحلول يونيو، فى خطوة قد تفتح الطريق أمام طموح هذا البلد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنعت أثينا محاولات مقدونيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى وما زالت تعترض على محاولتها الحصول على عضوية الإتحاد الأوروبى لأنها تقول إن اسم مقدونيا ينطوى على مزاعم إقليمية فى منطقة تحمل نفس الاسم وتقع فى شمال اليونان.

وقال رئيس الحكومة زوران زائيف فى مقابلة مع تلفزيون ألفا اليونانى دون الخوض فى تفاصيل "أعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع انتهاء النصف الأول من عام 2018".

كان وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس قال يوم الخميس إن بلاده ترغب فى تسوية النزاع حول اسم مقدونيا، والذى يعود إلى عقود، هذا العام، وسوف يجتمع كوتزياس مع نائب رئيس الوزراء المقدونى بوجار عثمانى فى أثينا يوم الثلاثاء لبحث القضية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التصديق على معاهدة صداقة وحسن جوار بين مقدونيا وبلغاريا فى 15 يناير

صور.. الضباب الدخانى يحجب الرؤية فى مقدونيا.. والسلطات تتخذ إجراءات طارئة

برلمان مقدونيا يوافق على جعل اللغة الألبانية اللغة الرسمية الثانية للبلاد

رئيس وزراء مقدونيا

أخبار مقدونيا

حل الخلاف مع اليونان

يونيو



لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن منظومة استخراج بطاقات التموين الجديدة بالموبايل

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلزام المدارس بلوائح داخلية تحدد المصروفات

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

فى الذكرى الـ126 لرحيل الخديوى توفيق.. سر الصراع مع والده إسماعيل.. هل انتقم ابن الجارية لأمه فأطاح بأبيه من الحكم.. ومؤرخون: شعوره بـالتهميش دفعه للاستعانة بـالإنجليز .. ومحمد عفيفى: الموضوع أكبر من كده

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

بالخطوات.. كيف تحذف الرسائل المرسلة على واتس آب بعد 7 أيام من إرسالها؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة