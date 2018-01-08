رئيس وزراء مقدونيا يأمل حل الخلاف مع اليونان بحلول يونيو





أثينا (رويترز)

قال رئيس وزراء مقدونيا، الأحد، إنه قد يتم التوصل إلى حل مع اليونان حول النزاع المستمر منذ عقود بشأن اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة بحلول يونيو، فى خطوة قد تفتح الطريق أمام طموح هذا البلد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنعت أثينا محاولات مقدونيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى وما زالت تعترض على محاولتها الحصول على عضوية الإتحاد الأوروبى لأنها تقول إن اسم مقدونيا ينطوى على مزاعم إقليمية فى منطقة تحمل نفس الاسم وتقع فى شمال اليونان.

وقال رئيس الحكومة زوران زائيف فى مقابلة مع تلفزيون ألفا اليونانى دون الخوض فى تفاصيل "أعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع انتهاء النصف الأول من عام 2018".

كان وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس قال يوم الخميس إن بلاده ترغب فى تسوية النزاع حول اسم مقدونيا، والذى يعود إلى عقود، هذا العام، وسوف يجتمع كوتزياس مع نائب رئيس الوزراء المقدونى بوجار عثمانى فى أثينا يوم الثلاثاء لبحث القضية.