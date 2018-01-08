رئيس مدينة القصير: الانتهاء من إنشاء 3 مدارس جديدة بتكلفة 14 مليون جنيه





(أ ش أ)

قال رئيس مدينة القصير اللواء يوسف الشاهد، إنه تم إضافة ثلاث مدارس جديدة للمنظومة التعليمية بالمدينة لاستيعاب أى زيادة مستقبلية فى اعداد الدارسين وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة قطاع التعليم بالمدينة.

وأوضح الشاهد، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط،اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء حاليا حاليا من إنشاء 3 مدارس جديدة هى مدرسة الشهيد منصور عباس للتعليم الأساسى، ومدرسة النصر للتعليم الأساسى، والمدرسة الفكرية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليون جنيه، وذلك تمهيدا لدخول الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد.

ولفت رئيس مدينة القصير، إلى أنه تم تنفيذ وإنشاء حديقة عامة للمواطنين فى إطار الجهود المبذولة لتنمية المدينة وتطوير وتوفير كافة الخدمات، مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بقطاع الرصف والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والمشروعات السكنية وتطوير العشوائيات على مستوى المدينة.