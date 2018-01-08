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الإثنين، 08 يناير 2018 09:00 ص
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رئيس حى مصر القديمة: نقل 1000 أسرة من استطبل عنتر لحى الأسمرات

الإثنين، 08 يناير 2018 05:00 ص
رئيس حى مصر القديمة: نقل 1000 أسرة من استطبل عنتر لحى الأسمرات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة، انه تم نقل ما يقرب من ألف أسرة من منطقة إسطبل عنتر، وتم تسكينهم بحى الاسمرات، وذلك ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير المناطق العشوائية لتوفير سكن ملائم للمواطن.
 
وأضاف رئيس حى مصر القديمة، لـ"اليوم السابع" أن أعمال الحصر والإخلاء تتم بشكل يومى، كما يتم الهدم الجزئى للمنازل حتى لا يتم السكن فيها مرة أخرى، مشيرا إلى ان المنطقة بالكامل سيتم إزالتها، وتدبيش الجبل المقامة عليه لخطورته على السكان.
 
 
 

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