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رئيس حى مصر الجديدة: إنتهاء المرحلة الأولى من تطوير حديقة الميريلاند

الإثنين، 08 يناير 2018 12:00 ص
رئيس حى مصر الجديدة: إنتهاء المرحلة الأولى من تطوير حديقة الميريلاند المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر رئيس رئيس حى مصر الجديدة، إنتهاء المرحلة الأولى من تطوير حديقة الميريلاند، وتم البدء فى المرحلة الثانية من أعمال التطوير تمهيدا لافتتاحها قريبا لمواطنى الحى.
 
واضاف رئيس الحى ل اليوم السابع، أن أعمال التطوير للمرحلة الثانية من المقرر ان تتنتهى خلال شهرين، وتشمل تطوير النافورة والمطاعم ومساحة كبيرة من المساحات الخضراء، مؤكد ان الحديقة تمثل جزء خاص من حياه مواطنى الحى وكان لابد من تطويرها حتى تليق بالحى، مشيرا أن من يتولى تطويرها هو أحد المستثمرين بالتنسيق مع محافظة القاهرة.
 
 
 

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