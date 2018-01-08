رئيس جامعة حلوان يهنئ الأنبا بسنتى بعيد الميلاد المجيد





وائل ربيعى

زار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الأنبا "بسنتى"، أسقف حلوان والعصرة لتهنئته بعيد الميلاد المجيد.

يأتى ذلك فى إطار حرص رئيس الجامعة وقيادتها على مشاركة الأخوة الأقباط فى أعياد ميلادهم، وتأكيدًا على النسيج الواحد للشعب المصرى ووحدة الأرض والدم والتاريخ.