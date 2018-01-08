رئيس الوزراء الماليزى يبحث الوضع الإقليمى والتعاون الاقتصادى مع الملك سلمان





(أ ش أ)

غادر رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق، بلاده متوجها إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة عمل تستمر حتى الجمعة المقبلة، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الاثنين عن بيان أصدرته وزارة الخارجية إنه خلال الزيارة، سيلتقى نجيب مع الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى الرياض لإجراء عدة مناقشات وتبادل الآراء حول القضايا التى تهم البلدين.

ويبحث الجانبان، أيضا الأوضاع الإقليمية والدولية ومراجعة الاتفاقيات التى تمت خلال زيارة خادم الحرمين الشـريفين لماليزيا فى مارس الماضى وتشمل التعاون الاقتصادى والاستثمارى وشؤون الحجاج وفتح مركز الملك سلمان للسلام العالمي.

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية الماليزية السعودية فى مختلف المجالات.