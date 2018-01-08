video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء الماليزى يبحث الوضع الإقليمى والتعاون الاقتصادى مع الملك سلمان

الإثنين، 08 يناير 2018 08:13 ص
رئيس الوزراء الماليزى يبحث الوضع الإقليمى والتعاون الاقتصادى مع الملك سلمان رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق


(أ ش أ)
إضافة تعليق

غادر رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق، بلاده متوجها إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة عمل تستمر حتى الجمعة المقبلة، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الاثنين عن بيان أصدرته وزارة الخارجية إنه خلال الزيارة، سيلتقى نجيب مع الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى الرياض لإجراء عدة مناقشات وتبادل الآراء حول القضايا التى تهم البلدين.

ويبحث الجانبان، أيضا الأوضاع الإقليمية والدولية ومراجعة الاتفاقيات التى تمت خلال زيارة خادم الحرمين الشـريفين لماليزيا فى مارس الماضى وتشمل التعاون الاقتصادى والاستثمارى وشؤون الحجاج وفتح مركز الملك سلمان للسلام العالمي.

وأضاف البيان أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية الماليزية السعودية فى مختلف المجالات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بتوجيه من الملك سلمان.. إطلاق اسم القاضى "الجيرانى" على أحد شوارع جزيرة تاروت

فيديو.. عائلات الحمايل بقطر يرفعون أعلام دول الخليج ويتغنون بالملك سلمان

الملك سلمان

رئيس الوزراء الماليزى

ماليزيا

السعودية



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة