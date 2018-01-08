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رئيس الوزراء البحرينى: العلاقات البحرينية السعودية تزداد قوة على مر الزمان

الإثنين، 08 يناير 2018 07:13 م
رئيس الوزراء البحرينى: العلاقات البحرينية السعودية تزداد قوة على مر الزمان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة


المنامة (أ ش أ)
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 أكد رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الإثنين، أن العلاقات البحرينية السعودية ذات ماضٍ تليد وحاضر زاخر ومستقبل باهر، وهى تزداد قوة ووثوقا، مشيرا إلى أن أمن البحرين هو أمن السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير خليفة بن سلمان وزير الداخلية السعودى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الذى يزور البحرين حاليا ؛ حيث بحثا علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وسبل تنميتها فى مختلف المجالات ، إلى جانب آخر المستجدات فى المنطقة.

وقال الأمير خليفة - خلال اللقاء - "إن ما يجمعنا بالأشقاء فى السعودية هى علاقات أرسى قواعدها الآباء والأجداد ، وإننا على نهجهم سائرون ، فنحن بلد واحد وشعب واحد ، وما يربطنا أكبر من أن تختزله الكلمات"، مشيرا إلى دور السعودية فى المنظومة الخليجية الأمنية الخليجية والإقليمية لما للمملكة من ثقل سياسى واقتصادى وما توالى بذله من مساعٍ متواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار".

وأكد الأمير خليفة أن السعودية كانت وستظل السند القوى والعضد المتين للأمتين العربية والإسلامية بمواقفها القوية والشجاعة فى الحفاظ على وحدة الكلمة والصف ومبادراتها العديدة فى خدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبه ، أشاد الأمير عبدالعزيز بما يتمتع به الأمير خليفة من حكمة فى التعامل مع مختلف القضايا بما لديه من تجربة ثرية فى العمل العام ، منوها بما استمع إليه من رؤى تسهم فى تعزيز التعاون الأمنى الخليجى وتدعم تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

ووصل وزير الداخلية السعودى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود - فى وقت سابق اليوم - إلى المنامة فى زيارة رسمية للبحرين، حيث كان فى استقباله الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى.


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