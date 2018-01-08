رئيس الهيئة العامة للطيران السعودي يصل القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، عبد الحكيم التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران السعودى قادمًا من السعودية فى زيارة يلتقى خلالها عددًا من المسئولين لبحث دعم التعاون.

أفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى بأن التميمى وصل على متن طائرة الخطوط السعودية القادمة من جدة وأنهى إجراءات وصول من صالة كبار الزوار وذلك فى زيارة تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها عددًا من المسئولين لبحث عدد من الملفات المشتركة ودعم التعاون فى الطيران المدنى بين الجانبين.