video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس القومية للأسمنت: بدء خطة الإصلاح الهيكلى للتطوير وشراء طاحونة فحم

الإثنين، 08 يناير 2018 08:04 م
رئيس القومية للأسمنت: بدء خطة الإصلاح الهيكلى للتطوير وشراء طاحونة فحم المهندس محمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت


كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

أكد المهندس محمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن عملية الإصلاح الإدارى والمالى انطلقت فى الشركة، فى إطار الإصلاح الهيكلى الشامل.

وأضاف رضوان فى أول تصريحات له لـ"اليوم السابع"، أنه فى الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل سيتقدم الاستشاريون بعروضهم، لشراء طاحونة فحم، متوقعا أن يتم طرح كراسة الشروط منتصف العام الجارى، فى إطار التحول من الغاز إلى الفحم، والوقود البديل.

وأشار المهندس محمد حسنين رضوان ان الشركة بدأت تخطو خطوات الإصلاح الاقتصادى فى ظل الحالة التى كانت متدهورة للشركة الفترات الماضية.

وأوضح انه لا يمكن للشركة إعادة تشغيل الفرنين المتوقفين، لحين التحول للعمل بالفحم، نظرا لارتفاع تكلفة الغاز، معتبرا أن إعادة تشغيلهما بمثابة انهيار الشركة، لارتفاع التكلفة، لافتا أن التركيز ينصب على تقليل التكلفة بشكل كبير حتى يمكن للشركة المنافسة، وعدم الإنتاج بخسارة. وأوضح رضوان أن الهدف هو عودة الشركة للريادة مرة أخرى فى السوق.

مما يذكر أن القومية للأسمنت خسرت العام المالى الماضى نحو مليار جنيه، مما ترتب عليه لجوء الشركة إلى وقف تشغيل فرنى ٣ و ٤ للحد من الخسائر.

وكانت الشركة أوقفت الفرنين عن العمل فى نوفمبر الماضى لارتفاع تكلفة الغاز، فى حين تولى رضوان رئاسة الشركة فى ٢٥ ديسمبر الماضى . وتبلغ تكلفة شراء طاحونة فحم ٤٠٠ مليون جنيه .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. حسنين رضوان رئيسا للشركة القومية للأسمنت

مصادر: اتجاه قوى لتعيين محمد حسنين رضوان رئيسا للشركة القومية للأسمنت

القومية للأسمنت

محمد حسنين رضوان

تطوير القومية للاسمنت



لا تفوتك
زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

قناع ذكى جديد يصدر إضاءة مخصصة للتخلص من الأرق وتتبع عادات النوم

قناع ذكى جديد يصدر إضاءة مخصصة للتخلص من الأرق وتتبع عادات النوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة