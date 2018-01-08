رئيس القومية للأسمنت: بدء خطة الإصلاح الهيكلى للتطوير وشراء طاحونة فحم

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس محمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن عملية الإصلاح الإدارى والمالى انطلقت فى الشركة، فى إطار الإصلاح الهيكلى الشامل.

وأضاف رضوان فى أول تصريحات له لـ"اليوم السابع"، أنه فى الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل سيتقدم الاستشاريون بعروضهم، لشراء طاحونة فحم، متوقعا أن يتم طرح كراسة الشروط منتصف العام الجارى، فى إطار التحول من الغاز إلى الفحم، والوقود البديل.

وأشار المهندس محمد حسنين رضوان ان الشركة بدأت تخطو خطوات الإصلاح الاقتصادى فى ظل الحالة التى كانت متدهورة للشركة الفترات الماضية.

وأوضح انه لا يمكن للشركة إعادة تشغيل الفرنين المتوقفين، لحين التحول للعمل بالفحم، نظرا لارتفاع تكلفة الغاز، معتبرا أن إعادة تشغيلهما بمثابة انهيار الشركة، لارتفاع التكلفة، لافتا أن التركيز ينصب على تقليل التكلفة بشكل كبير حتى يمكن للشركة المنافسة، وعدم الإنتاج بخسارة. وأوضح رضوان أن الهدف هو عودة الشركة للريادة مرة أخرى فى السوق.

مما يذكر أن القومية للأسمنت خسرت العام المالى الماضى نحو مليار جنيه، مما ترتب عليه لجوء الشركة إلى وقف تشغيل فرنى ٣ و ٤ للحد من الخسائر.

وكانت الشركة أوقفت الفرنين عن العمل فى نوفمبر الماضى لارتفاع تكلفة الغاز، فى حين تولى رضوان رئاسة الشركة فى ٢٥ ديسمبر الماضى . وتبلغ تكلفة شراء طاحونة فحم ٤٠٠ مليون جنيه .