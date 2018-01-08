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الإثنين، 08 يناير 2018 09:09 ص
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 8-1-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 08 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 8-1-2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية درجات الحرارة ارشيفيه


كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من واحد إلى واحد ونصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من اثنين إلى اثنين ونصف متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى      العظمى

 

القاهرة 11 21

وسط الدلتا 11 21   

الإسكندرية 09 20   

بلطيم 12 19   

مطروح 09 20

السلوم 08 19 

سيوة 08 22   

بورسعيد 13 18     

دمياط 13 18  

العريش 11 19

رفح 11 19    

الإسماعيلية 09 21  

السويس 09 22     

رأس سدر 11 20   

نخل 02 17    

نويبع 15 22  

طابا 12 21    

كاترين 03 13 

الطور 10 21  

شرم الشيخ 15 22  

الغردقة 14 22

مرسى علم 15 23  

الفيوم 09 21

بنى سويف 09 21   

المنيا 06 22

أسيوط 07 22 

سوهاج 07 22

قنا 08 23

الأقصر 08 24 

أسوان 10 24 

أبوسمبل 12 24     

الوادى الجديد 07 23

شلاتين 15 25

ابو رماد 15 24     

راس حدربة 16 23

حلايب 17 23

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى   العظمى

 

مكة المكرمة 19  34

المدينة 08   20 

الرياض 05 18

المنامة 16 20

أبوظبى 16 22

الدوحة 16 21 

الكويت 7 22  

دمشق -02 16

بيروت 13 19 

عمان 4 14

القدس 5 14   

غزة 10 20    

بغداد 6 21     

مسقط 19 24  

صنعاء 3 20   

الخرطوم 15 29     

طرابلس 15 25

تونس 10 22  

الجزائر 07 12

الرباط 08 12  

نواكشوط 13 27    

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة -02 10

اسطنبول 07 14     

اسلام اباد 04 20    

نيودلهى 06 20

جاكرتا 24 32 

بكين -06 02

كوالامبور 24 32    

طوكيو 10 12 

أثينا 10 16

روما 11 19   

باريس 03 09 

مدريد -03 08

برلين -02 02

لندن 04 05   

مونتريال -04 0

موسكو -06 0

نيويورك -01 01    

واشنطن -01 03    

 

 

 

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

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