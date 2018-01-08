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خطة الإنتاج والأرباح المتوقعة لمنجم السكرى خلال 2018 فى 8 معلومات

الإثنين، 08 يناير 2018 06:00 ص
خطة الإنتاج والأرباح المتوقعة لمنجم السكرى خلال 2018 فى 8 معلومات منجم السكرى - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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تعرف على خطة عمل شركة سنتامين إيجبت التى تدير منجم السكرى بحسب تصريحات يوسف الراجحى، المدير العام والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب.

1- تستهدف شركة "سنتامين إيجبت"، توريد نحو 137 مليون دولار خلال عام 2018 لهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول.

2- من المتوقع أن تصل قيمة أرباح الهيئة من منجم السكرى خلال 2018 نحو 115 مليون دولار، عند متوسط سعر بيع الذهب 1250 دولارا للأوقية.

3- قيمة الإتاوة التى يتم توريدها مرتين سنويا للهيئة بنحو 22 مليون دولار .

4- الشركة تستهدف إنتاج ما يتراوح بين 550 – 560 ألف أوقية من الذهب من منجم السكرى، خلال العام الجارى 2018، ارتفاعاً من 540 ألف أوقية خلال 2017 .

5- إجمالى ما تحصلت عليه هيئة الثروة المعدنية من منجم السكرى بلغ نحو 260 مليون دولار، 160 مليونا تحت حساب التسوية، و100 مليون دولار ضمن دفعات الإتاوة حتى بداية شهر يوليو الماضى.

6- إجمالى إنتاج المنجم من الذهب بلغ نحو 99 طن من الذهب غير كامل النقاوة وذلك منذ بداية الإنتاج من "السكرى" فى يناير 2010، متوسط الإنتاج الشهرى للمنجم يتراوح ما بين 1.2 - 1.5 طن ذهب شهريا.

7- تمثل صادرات المنجم حوالى 2% من ميزان الصادرات المصرية.

8- وسجل سعر بيع الذهب نحو 1320.31 دولار للأوقية خلال جلسات التداول الجمعة 5 يناير الجارى.


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