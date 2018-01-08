خسائر الكوارث الطبيعية تسجل رقما قياسيا بأمريكا فى 2017 بـ306 مليارات دولار

خسائر الكوارث الطبيعية تسجل رقما قياسيا بأمريكا فى 2017 بـ306 مليارات دولارالإثنين، 08 يناير 2018 06:20 م
دمار ناتج عن أحد الأعاصير بأمريكا -أرشيفية
كتب أحمد يعقوب
إضافة تعليق
قالت شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية فى تقرير باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، إن إجمالى حجم خسائر الكوارث الطبيعية والطقس السيئ التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضى سجل رقما قياسيا بنحو 306 مليارات دولار.
وأضافت شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية، أن الرقم القياسى الناتج عن الأضرار التى لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الكوارث الطبيعية خلال العام الماضى يفوق الرقم القياسى السابق بنحو 100 مليار دولار.
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة أعاصير استوائية خلال العام الماضى خلقت دمارا على نطاق واسع بعدة ولايات تقع على الساحل الشرقى.
إضافة تعليق
رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر
المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة