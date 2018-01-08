خسائر الكوارث الطبيعية تسجل رقما قياسيا بأمريكا فى 2017 بـ306 مليارات دولار





كتب أحمد يعقوب

قالت شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية فى تقرير باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، إن إجمالى حجم خسائر الكوارث الطبيعية والطقس السيئ التى ضربت الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضى سجل رقما قياسيا بنحو 306 مليارات دولار.

وأضافت شبكة سى إن إن الإخبارية الأمريكية، أن الرقم القياسى الناتج عن الأضرار التى لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الكوارث الطبيعية خلال العام الماضى يفوق الرقم القياسى السابق بنحو 100 مليار دولار.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية عدة أعاصير استوائية خلال العام الماضى خلقت دمارا على نطاق واسع بعدة ولايات تقع على الساحل الشرقى.