خادم الحرمين يصدر توجيهاته بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت

خادم الحرمين يصدر توجيهاته بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآتالإثنين، 08 يناير 2018 01:09 م
الملك سلمان بن عبد العزيز
الرياض (أ ش أ)
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صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الاثنين، إلى مؤسسة النقد العربى السعودى بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر تعليماته بعدم اقتطاع أى مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.
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