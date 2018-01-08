خادم الحرمين يصدر توجيهاته بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت





الرياض (أ ش أ)

صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الاثنين، إلى مؤسسة النقد العربى السعودى بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر تعليماته بعدم اقتطاع أى مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.